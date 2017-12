OM: geen uitspraken over plan euthanasiemiddel

Het Openbaar Ministerie wil vooraf geen uitspraken doen over de plannen van Coöperatie Laatste Wil. Die houdt vanaf januari inkoopbijeenkomsten voor leden die een dodelijk middel willen aanschaffen. De belangenorganisatie strijdt voor het recht op een middel om zelf euthanasie te plegen.

„Het geeft mensen rust om zo’n middel in huis te hebben”, bevestigde voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie eerder op zaterdag een bericht van NRC Handelsblad.

Het OM laat in een reactie weten dat een ieder die een ander behulpzaam is bij zelfdoding of hem daarvoor de middelen geeft strafbaar is. Dit staat in artikel 294 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. „Het zal afhangen van de concrete omstandigheden van het geval of de coöperatie zich met de voorgenomen werkwijze schuldig gaat maken aan een strafbaar feit. Dat geldt ook voor de vraag of personen die meedoen aan een gezamenlijke inkoop en latere door verstrekking van een zelfdodingsmiddel strafbaar zijn. Het OM wil daarover vooraf geen uitspraken doen.”

Vanaf januari kunnen mensen zich inschrijven voor informatiebijeenkomsten over het middel en de inkoopprocedure. Eén persoon koopt het middel vervolgens in voor de leden die hem of haar daartoe hebben gemachtigd. Volgens de belangenorganisatie moet de collectieve inkoopprocedure een veilige toepassing waarborgen. „Het zou onverantwoord zijn als mensen het middel individueel kopen. Je hebt maar 2 gram nodig. Stel dat de minimale hoeveelheid een pond is, wat gebeurt er dan met de overige 498 gram van dat gevaarlijke spul?” Als leden het middel aanschaffen, verstrekt de organisatie een kluisje om het te bewaren. Van Wijk is niet bang dat de werkwijze strafbaar is.

Het zou gaan om een legaal verkrijgbaar conserveermiddel. De naam en samenstelling van het middel maakt de organisatie niet bekend, ook niet aan de leden. Wel werkt een onafhankelijk toxicoloog aan een verklaring over veiligheid en werking. Sinds de in 2013 opgerichte coöperatie in september aankondigde een middel te hebben gevonden voor euthanasie, groeide het aantal leden van ruim 3000 naar 16.500.