OM: geen strafbare uitingen spreker Odeh

De omstreden Palestijnse spreker Rasmea Odeh heeft naar oordeel van het Openbaar Ministerie geen strafbare uitingen gedaan tijdens een bijeenkomst in Amsterdam. Dat heeft het OM laten weten op Twitter naar aanleiding van vragen van onder anderen het Amsterdamse VVD-raadslid Marianne Poot.

Odeh was dinsdagavond te gast op een geheime bijeenkomst in een gekraakt zaaltje op het terrein van de Vrije Universiteit. Ze was er op uitnodiging van de linkse studentenclub Revolutionaire Eenheid. Odeh werd in 1969 in Israël tot levenslang veroordeeld voor een bomaanslag waardoor twee doden vielen. Ze kwam in 1980 vrij.

De VU toonde zich dinsdag geschokt en zei dat de beheerders van het zaaltje iets uit te leggen hebben. De politie heeft meegekeken met de livestream en daarna het OM geïnformeerd wat er is gezegd, aldus het OM.