OM: Geen schuld aan dood na overdosis GHB

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de 39-jarige Henk B. uit Emmen niet schuldig is aan de dood van zijn vriend na een overdosis GHB. B. stond voor de rechtbank in Assen en hem werd dood door schuld verweten. B. liet op 3 april 2016 in Nieuw-Dordrecht zijn in coma geraakte vriend in de auto achter. Hij belde geen hulpdiensten en ging slapen. B. vond later die dag zijn dode vriend in de auto en belde de politie.

Het OM concludeerde destijds dat er geen misdrijf was gepleegd en seponeerde de zaak. De moeder en de broer van de dode man stapten naar het gerechtshof en dwongen met succes vervolging af. B. zei dat hij en zijn vriend die avond in 2016 bij een vriendin in Emmen waren geweest en drank en drugs hadden gebruikt. De vriend nam een flinke slok pure GHB en gedroeg zich vervelend. De vriendin stuurde de mannen weg.

Volgens B. viel de vriend in de auto in slaap. De Emmenaar zei tegen de rechters dat de man op de achterbank lag te snurken. Bij de woning in Nieuw-Dordrecht kreeg hij hem niet wakker. Hij liet de deuren van de auto open en ging zelf naar binnen om te slapen.Toen hij wakker werd vond hij zijn kameraad niet in de woning. Hij liep naar de auto en zag het levenloze lichaam.

Volgens de officier van justitie past het buiten bewustzijn raken bij het GHB-gebruik. Door het gesnurk gingen bij B. de alarmbellen niet af. Volgens de aanklager is niet vastgesteld dat B. aanmerkelijk onvoorzichtig of nalatig is geweest. „Al deze omstandigheden bij elkaar genomen kon de man niet weten dat zijn vriend in levensgevaar was”, zei de aanklager.

De rechter doet op 25 juli uitspraak.