OM: geen rol politie bij overlijden Leidschendammer

De politie heeft op geen enkele manier de hand gehad in de dood van een 22-jarige man uit Leidschendam, die in september vorig jaar enkele dagen na zijn arrestatie overleed. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag op basis van het definitieve sectierapport.

Volgens de patholoog van het Nederlands Forensisch Instituut waren er „geen door uitwendig mechanisch geweld opgeleverde afwijkingen” die het uiteindelijke overlijden kunnen verklaren. Die conclusie is in lijn met eerdere, voorlopige bevindingen, die in september al bekend werden gemaakt. Het OM doet geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak, om redenen van privacy en uit respect voor de omgekomen man en zijn familie.

De Leidschendammer bevond zich destijds in verwarde toestand in een huis in Leidschendam. Zijn familie belde de politie voor hulp. De man verzette zich tegen zijn aanhouding en werd meegenomen naar het politiebureau. Toen hij daar aankwam, werd meteen een ambulance opgeroepen. Hij overleed vijf dagen later. De Rijksrecherche stelde een onderzoek in.