OM: geen reactie op verklaring Kroon

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft geen inhoudelijke reactie op de verklaring die de onderscheiden militair Marco Kroon heeft gegeven. Kroon maakte donderdag bekend dat hij in 2007 in Afghanistan een man doodde die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld. Naar het geweldsincident doet het OM sinds vorige maand onderzoek.

„Wij wachten op de uitkomst van ons onderzoek”, aldus een woordvoerster van het OM in Arnhem, waar de militaire kamer van de rechtbank zit. Ze kon niet zeggen of de verklaring van Kroon in dat onderzoek wordt meegenomen. „In ons onderzoek nemen we alles wat nodig is mee”, stelde ze.

Kroon zegt dat er een situatie van leven of dood ontstond toen hij de man in Afghanistan tegen het lijf liep. „Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood”, zo luidt een deel van de verklaring van Kroon.