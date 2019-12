OM: geen politieke beïnvloeding proces-Wilders

Het Openbaar Ministerie heeft geen enkel bewijs gevonden dat er sprake is van politieke beïnvloeding in de beslissing om PVV’er Geert Wilders in 2014 te vervolgen. Dat heeft het OM aan het gerechtshof laten weten, meldde het hof maandag tijdens de voortzetting van het hoger beroep tegen de politicus. Wilders en zijn advocaten waren niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De politicus staat terecht voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken in 2014. Volgens Wilders heeft toenmalig minister Ivo Opstelten destijds bij het Openbaar Ministerie aangedrongen op de vervolging van de PVV-leider voor die uitspraken. Dat mag niet volgens het staatsrecht.

Het OM heeft altijd in alle toonaarden ontkend dat er enige sprake van beïnvloeding was.