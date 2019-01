OM: geen harde link Iran in moordzaak Motamed

Justitie heeft in het onderzoek naar de moord op Ali Motamed eind 2015 in Almere tot dusverre niet kunnen vaststellen dat Iran daarin de hand had. Dit bleek dinsdag tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen Naoufal ‘Noffel’ F. (38), die het moordcommando zou hebben geregeld.

In een brief aan de Tweede Kamer stelden de ministers Blok en Ollongren begin deze maand dat de AIVD „sterke aanwijzingen” had dat Iran was betrokken bij zowel de moord op Motamed als de liquidatie van Ahmad Mola Nissin in Den Haag in 2017. Daarbij schreven zij dat de inlichtingeninformatie in beide moordonderzoeken „vooralsnog” niet was bevestigd.

In lijn daarmee zei de aanklaagster dinsdag dat voor de moord op Motamed tot nu toe geen sluitend motief is gevonden. Wel noemde ze het „opvallend dat sprake was van een bewust uitgekozen slachtoffer, zonder link met de onderwereld”. Volgens haar „ligt een ander motief voor de hand”, al is niet duidelijk welk.

In de ogen van het Openbaar Ministerie (OM) hadden de twee uitvoerders van de moord - die vrijdag in Lelystad opnieuw voor de rechter verschijnen - alleen maar oog voor het geld dat ze konden verdienen. Ook met ‘Noffel’ „is geen Iraanse link gevonden”, zei de aanklaagster.

Volgens Inez Weski, raadsvrouw van F., moet boven tafel komen waarom de inlichtingendiensten de moord aan Iran linken. Volgens haar zijn er wel degelijk andere motieven denkbaar voor de moord op Motamed. Haar cliënt ontkent elke betrokkenheid.

Motamed zou in Nederland onder een andere identiteit hebben geleefd. Hij zou in werkelijke de door Iran gezochte Mohammad Reza Kolahi Samadi zijn geweest, in zijn vaderland ter dood veroordeeld na het plegen van een bloedige aanslag waarbij tientallen doden vielen.