OM: ‘Geen bewijs rol kroongetuige bij moordpoging’

Er is geen bewijs gevonden voor de stelling dat Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, betrokken is geweest bij een poging tot moord op Mohamed R., een van de voornaamste verdachten in dat proces. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag gezegd tijdens een inleidende zitting in de omvangrijke zaak.

R. verklaarde in oktober dat B. achter de poging tot liquidatie zat. R. werd in december 2017 in Utrecht beschoten en raakte ernstig gewond. Volgens R. had B. hem naar de plek des onheils gelokt. R. en zijn advocaat brachten dit verhaal enkele weken geleden via de media naar buiten.

Het OM hekelde het feit dat R . langs die weg zulke zware beschuldiging aan het adres van B. uit, omdat dat „buitengewoon schadelijke gevolgen kan hebben voor de kroongetuige”. De verklaring van R. mist volgens justitie iedere onderbouwing. Ook vindt het OM het „opmerkelijk” dat R. pas twee jaar na dato met dit verhaal op de proppen komt en nooit aangifte heeft willen doen, ondanks aandringen van de politie daartoe.

R. heeft bovendien geweigerd zijn bronnen te noemen. Het politieteam dat de poging tot liquidatie onderzoekt, heeft R.’s beweringen toch onderzocht. Aanwijzingen in de richting van Nabil B. zijn daarbij niet gevonden.