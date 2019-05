OM geeft naam vermoedelijke schutter vrij

Het Openbaar Ministerie heeft de naam en foto vrijgegeven van de man die wordt gezocht in verband met een dodelijke schietpartij, afgelopen weekend in een parkeergarage in Amsterdam. Het gaat om de 20-jarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam. Op de website van de politie is een foto van deze verdachte te zien.

Dinsdag meldde de politie al dat de identiteit van de man bekend was. Hij kreeg de kans om zich binnen een dag te melden. Zou hij dat niet doen, dan zouden zijn gegevens openbaar worden gemaakt. Volgens de politie heeft de verdachte na het voorval zijn kleding verbrand.

Het slachtoffer, een 25-jarige man uit Almere, werd in de parkeergarage aan de Amstelstraat neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Aanleiding voor het geweld was volgens Het Parool een ruzie om een parkeerkaart.

Na het schietincident werden zaterdag al snel vier mensen aangehouden, drie mannen van 24, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een vrouw uit Diemen van 22. De vier zaten in een auto die er na het schietincident vandoor was gegaan. De vermoedelijke schutter was daar niet bij. Van de vier zit de 21-jarige man nog vast, de rest is naar huis gestuurd maar blijft verdacht.