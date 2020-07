OM gaat vaker mobiele flitspalen inzetten

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vaker mobiele flitskasten inzetten om hardrijders te beboeten. Nu is vaak duidelijk waar de camera’s staan, waardoor automobilisten een bon kunnen ontlopen. De pakkans wordt nu vergroot omdat automobilisten verrast worden als ineens ergens een flitspaal opduikt.

„We zijn op verschillende fronten actief om te bekijken welke maatregelen het meest effectief zijn. Het doel is om de verplaatsbare flitskasten vooral in te zetten op wegen waar structureel te hard wordt gereden en de meeste overtredingen plaatsvinden. Daar waar de verkeersveiligheid dus in het geding is”, zegt Marloes van Kessel van het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in De Telegraaf.

Het OM heeft in Groningen en Limburg getest met de mobiele flitskasten. Dat gebeurt nu in Tilburg. In Rotterdam worden zeven palen neergezet, waarvan er telkens maar drie zijn voorzien van een camera.

Bij de eerste pilot, in het voorjaar van 2019, werd de flitspaal getest langs de A76 in Limburg en bij werkzaamheden langs de N7 in Groningen. Van Kessel: „Doel van die proef was het testen van de camera en het systeem van de verplaatsbare flitspaal. Het bleek goed te werken en in de evaluatie was te zien dat het aantal snelheidsovertredingen op die plek duidelijk daalde.”