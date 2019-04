OM gaat Taghi op korte termijn aanklagen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de voortvluchtige verdachten Ridouan Taghi en diens vermoedelijke rechterhand Saïd Razzouki binnen afzienbare termijn formeel aanklagen. De twee mannen gelden als de meest gezochte verdachten van Nederland. Justitie verdenkt hen van het geven van een reeks moordopdrachten en het leiden van een bende die die liquidaties heeft gepleegd.

Dat maakte het OM donderdag bekend, tijdens een voorbereidende zitting in de zaak waarin momenteel elf medeverdachten van Taghi en Razzouki terechtstaan. Tot dusver staan er drie liquidaties op de aanklacht tegen de verdachten, naast deelname aan een criminele organisatie. Het OM verwacht dat de groep verdachten uiteindelijk zal worden uitgebreid tot veertien, inclusief Taghi en Razzouki.

Als zij spoorloos blijven, zullen zij bij verstek worden berecht. Justitie heeft voor zowel Taghi als Razzouki een beloning van 100.000 uitgeloofd voor informatie die leidt tot hun aanhouding. Aangenomen wordt dat de mannen allang niet meer in Nederland zijn.

In het lopende onderzoek, Marengo geheten, speelt kroongetuige Nabil B. een centrale rol. Hij heeft inmiddels tientallen verklaringen afgelegd. De verwachting is dat B. in juni voor het eerst als getuige op de zitting zal worden gehoord. In de rechtszaal zit hij in een speciale cabine en is hij alleen zichtbaar voor het OM en de rechters. B.’s broer werd in maart vorig jaar in Amsterdam geliquideerd, kort nadat bekend werd dat Nabil kroongetuige was geworden.