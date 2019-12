OM gaat niet vervolgen in zaak in speeltuin gedode man

Het Openbaar Ministerie gaat de vijf mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 32-jarige man uit Assen niet strafrechtelijk vervolgen. De man overleed op 24 augustus in een speeltuin in de wijk Peelo in Assen nadat hij enige tijd was vastgehouden door de verdachten.

De man zou zich ongepast hebben gedragen tegenover een 4-jarig meisje in de speeltuin, waarop een aantal mensen op hem zou zijn afgegaan. Het OM vindt dat het handelen van de mannen kan worden gezien als een gerechtvaardigd burgeroptreden naar aanleiding van een ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit.

Volgens het OM is er geen sprake van opzet dan wel schuld aan het overlijden van de man. Tegelijkertijd had de aanhouding onbedoeld een ernstige afloop; er is een persoon overleden, wat veel verdriet bij zijn familie en vrienden teweegbrengt, aldus het OM.