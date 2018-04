„OM gaat hogere straf eisen voor drugsbendes”

Drugscriminaliteit moet en kan veel steviger worden aangepakt. Het Openbaar Ministerie (OM) zal vaker hogere straffen gaan eisen voor stelselmatige in- en uitvoer van drugs. Ook zijn investeringen nodig om geldstromen van drugsbendes te kunnen achterhalen en kan er nog meer worden samengewerkt met andere landen. Tegelijk moeten mensen die zelf af en toe een lijntje nemen of een pil slikken, zich er bewust van worden welke keiharde criminele wereld er achter zit, die de bovenwereld langzaam ondermijnt.

Dat was de boodschap van de Nederlandse politie- en justitietop aan het begin van een internationaal drugscongres, dat tot en met donderdag plaatsheeft in Rotterdam. Drugsbestrijders uit 120 landen zijn er bijeen om van elkaar te leren en afspraken te maken over de aanpak van drugshandel en -productie.

Voorzitter Gerrit van der Burg van het college van procureurs-generaal zei dat aanklagers vaker de maximale straffen - van twaalf tot zestien jaar - zullen gaan eisen als verdachten in georganiseerd verband grote partijen drugs verhandelen. Ook pleitte hij voor een verruiming van de regeling om afspraken te maken met criminele getuigen en de getuigenbescherming optimaal in te zetten. Dat kan volgens hem drugscriminelen helpen uit het criminele milieu te stappen.

Justitieminister Ferd Grapperhaus zei dat een „drugseconomie” is ontstaan die de legale economie bedreigt. Maar hij bedreigt ook ons normbesef, onze moraal en onze veiligheid, zei Grapperhaus. Politiebaas Erik Akerboom waarschuwde ervoor dat vooral onder jongere mensen drugs worden „genormaliseerd en geromantiseerd. We moeten af van dat beeld”. Akerboom wil bij de bestrijding ook meer samenwerken met bedrijven die onbedoeld betrokken raken bij drugshandel, zoals postbedrijven.