OM gaat hacker die naaktbeelden stal vervolgen

Het Openbaar Ministerie gaat hacker Mitchell van der K. vervolgen. De man heeft eerder bekend dat hij naaktbeelden had gestolen uit de computers van bekende Nederlanders, onder wie oud-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo en vlogster Laura Ponticorvo. De man was kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere. Die partij royeerde Van der K. in april om de zaak.

Het Openbaar Ministerie bevestigt een bericht hierover van Omroep Flevoland. De man heeft eerder tegen De Telegraaf toegegeven computers van tientallen vrouwen te hebben gehackt op zoek naar naaktfoto’s en video’s. Die bemachtigde hij ook daadwerkelijk.

De politie hield Van der K. in februari vorig jaar aan op verdenking van computervredebreuk. Onderzoek na een aangifte van een vrouw uit Zwanenburg had aan het licht gebracht dat hij haar iCloud had gehackt en privémateriaal had verspreid. Van der K. bleek op nog minstens 187 andere accounts te hebben ingebroken. Op zijn computers, telefoons en gegevensdragers werden 30.000 ,,privébeelden van derden'' gevonden. Zeker dertig vrouwen deden aangifte.

Een zittingsdatum is nog niet bekend.