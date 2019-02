OM gaat anders om met journalisten in dossiers

Het Openbaar Ministerie gaat journalisten die toevallig voorkomen in strafdossiers daarvan in het vervolg op de hoogte stellen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om weergaven van tapgesprekken tussen een verdachte en een journalist.

Vorig jaar was de aanwijzing over het toepassen van zogeheten dwangmiddelen op journalisten al aangepast, nadat ophef was ontstaan omdat het OM telefoongegevens van een journalist van het Brabants Dagblad had opgevraagd. Het College van procureurs-generaal erkende toen dat dat nooit had mogen gebeuren.

In januari beklaagde de NOS zich erover dat een van de journalisten van de omroep in een strafdossier bleek te figureren, zonder dat hij daarvan wist. Hij bleek ‘bijvangst’ in tapgesprekken over de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 werd doodgeschoten in Berkel en Rodenrijs.

Volgens NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff kan de aanwezigheid van een journalist in een strafdossier een potentieel veiligheidsrisico voor de betreffende verslaggever vormen.