OM: Filmpje is van dodelijke arrestatie Waddinxveen

Op de filmbeelden die Omroep West heeft getoond over een arrestatie door de politie in Waddinxveen, staat inderdaad de man die is overleden. De doodsoorzaak van de man, een 39-jarige inwoner van Den Haag, is nog niet bekend. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

Rond 06.00 uur vrijdagochtend kreeg de politie volgens het OM een melding over een verwarde man op de openbare weg. Er werd een ambulance gebeld, vervolgens probeerde de politie in te grijpen. Hoe precies en wat daarbij is gebeurd, wordt op dit moment onderzocht, zo meldt het OM.

Het filmpje (schokkende beelden) is een fragment van 35 seconden. Het wordt meegewogen in het onderzoek, aldus het OM.

De familie heeft tegen Omroep West gezegd dat de man zich verzette tegen zijn arrestatie en toen in elkaar zakte. Ook zou een getuige hebben verteld dat de man op zijn knieën midden op de weg zat te schreeuwen, waarna de politie eraan kwam. Het OM wil daar niet op ingaan zolang het onderzoek loopt.