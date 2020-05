OM: excuses aangeboden aan journalist

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft excuses aangeboden aan een voormalig freelance-(foto)journalist voor de inzet van dwangmiddelen tegen hem. De naam van deze journalist kwam naar voren in twee strafrechtelijke onderzoeken in 2016 en 2017. Het OM heeft toen bijzondere opsporingsbevoegdheden ingezet, waarbij onder meer zijn huis is doorzocht, zijn telefoongegevens zijn opgevraagd en hij is geobserveerd. De onderzoeken hebben niets opgeleverd.

„De betreffende journalist is ten onrechte niet over de inzet van de genoemde opsporingsmiddelen geïnformeerd, hoewel de wet dat wel voorschrijft, zodra het belang van het onderzoek dat toelaat. Dit is vandaag, in een persoonlijk gesprek, alsnog gebeurd. Het Openbaar Ministerie betreurt de gang van zaken in deze situatie”, aldus het OM in een toelichting.

Begin dit jaar had het OM al excuus gemaakt aan een andere persfotograaf die ook ten onrechte als verdachte was aangemerkt in hetzelfde onderzoek.