OM: ‘ex-leiders No Surrender hielden criminele cultuur in stand’

Volgens het Openbaar Ministerie hebben vier ex-voormannen van No Surrender leiding gegeven aan een outlaw motorclub die doordrenkt is met geweld en angst. „Zij hielden deze cultuur in stand”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Groningen.

Het OM maakt maandag bekend welke straf passend zou zijn voor Henk Kuipers, Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. Zij stonden volgens het OM aan de top van een organisatie die zich bezighield met onder meer internationale drugshandel, geweld en vermogensdelicten. Er was een duidelijke hiërarchie met strakke regels, stelt het OM. „Het begint leuk met familiedagen en het ondersteunen van goede doelen, maar gaandeweg wordt meer verwacht van leden - strafbare feiten”, zei de officier van justitie. De vier waren volgens de aanklager op de hoogte van de misstanden en speelden zelf een actieve rol.

‘Bad standings’ maakten deel uit van het beleid van No Surrender, aldus het OM. Een dergelijk oneervol ontslag zou gepaard gaan met grof geweld en het betalen van 5000 euro. Het OM spreekt van een verdienmodel.

„Ons strafrechtsysteem was vastgelopen als we alle leiders hadden vervolgd”, legde de aanklager uit. „We hebben gekozen voor de vier leiders met de meeste invloed.” Het OM baseert zich onder meer op afgeluisterde gesprekken, notulen en andere strafrechtelijke onderzoeken. Getuigen zouden niet of nauwelijks hebben durven te verklaren. De verklaringen van Otto vindt het OM ongeloofwaardig. „Hij richtte naar eigen zeggen No Surrender op om te toeren en koffie te drinken. Waarom vraag je er dan prominente figuren uit de onderwereld bij, zoals Holleerder?” Volgens het OM was Otto een „dictatoriale leider”.

Kuipers staat ook terecht voor elf andere strafbare feiten. Hij zou zich tussen 2014 en 2017 schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, diefstal en afpersing, of pogingen daartoe. De strafeisen worden aan het begin van de middag verwacht. In oktober krijgen de advocaten het woord.