OM en politie: Aanpak mobiele bandieten moet én kan beter

Rondreizende criminele bendes uit het buitenland moeten en kunnen nog veel effectiever worden aangepakt dan nu gebeurt, stellen de politie en het Openbaar Ministerie. Ze willen dat gemeenten scherper controleren op verdachte personen die een burgerservicenummer aanvragen, een nummer „waarmee heel Nederland voor je open ligt”. Ook moeten gemeenten en betrokken instanties beter gegevens uit wisselen over mobiele bandieten, om te voorkomen dat ze telkens in een andere plaats toeslaan. Maar de nieuwe privacyregels laten dat niet goed toe, zeggen ze naar aanleiding van Nieuwsuur.

Vorig voorjaar besloot het OM hogere straffen te gaan eisen tegen internationale bendes die vaak kort in Nederland zijn, vooral om hier winkeldiefstallen te plegen, mensen te beroven, in te breken en instanties op te lichten. De hogere strafeisen hebben inderdaad ertoe geleid dat rechters deze boeven ook hogere straffen opleggen, zegt officier van justitie Rob van Bokhoven, die binnen het OM over mobiel banditisme gaat.

Met een BSN-nummer kunnen mensen allerlei dingen regelen zoals leningen, telefoons en auto’s.