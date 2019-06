OM en Kuipers balen van mogelijk uitstel zaak

Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt dat de strafzaak tegen voormalig No Surrender-voorzitter Henk Kuipers zo min mogelijk tijdverlies zal oplopen. De advocaat van Kuipers is ziek en kan daarom niet bij de zaak zijn die maandag had moeten beginnen met de inhoudelijke behandeling. Voor de grote strafzaak tegen Kuipers en andere (ex-)leden van de motorclub zijn twaalf zittingsdagen uitgetrokken. De rechtbank in Groningen beslist later maandag hoe en wanneer de zaak verdergaat.

Kuipers liet de rechter weten dat hij teleurgesteld is, maar geen andere mogelijkheid ziet dan uitstel. Advocaat Roy van der Wal zit ziek in het buitenland en kan volgens Kuipers waarnemend raadsman Umat Ural deze week niet terugvliegen naar Nederland.

Kuipers (54) wordt samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers staat ook terecht voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.