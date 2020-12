OM eist zes jaar cel voor schieten op agenten Paterswolde

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Assen zes jaar cel geëist tegen een 28-jarige man, die op 3 januari van dit jaar in Paterswolde op twee politiemensen zou hebben geschoten. De agenten werden niet geraakt, maar hebben volgens het OM „doodsangsten” uitgestaan.

De betrokken agenten waren om drie uur ‘s nachts op een melding van huiselijk geweld afgekomen. Volgens de meldster had haar partner haar geslagen, was hij onder invloed van drank en drugs en dreigde hij „iemand dood te schieten”. Korte tijd later belde de vrouw de meldkamer opnieuw, met de mededeling dat haar partner het pand had verlaten.

De agenten besloten alsnog poolshoogte te nemen. Na een een gesprekje met de vrouw verkenden zij de directe omgeving van het huis. In een smalle brandgang werden zij vanuit het niets beschoten. De agenten schoten terug en brachten zichzelf in veiligheid. Na het inroepen van versterking kon de verdachte worden aangehouden. De verdachte is evenmin geraakt.

De man heeft verklaard dat hij bang was te worden geliquideerd, maar heeft dat verhaal volgens het OM op geen enkele manier nader toegelicht. Het onderzoek leidde tot de vondst van in totaal drie vuurwapens. Het wapen waarmee vermoedelijk is geschoten, werd pas maanden na het incident in hoog gras gevonden. In de schuur van de woning zijn spullen aangetroffen voor de productie van amfetamine.