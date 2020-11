OM eist zes jaar cel tegen jongste lid van Rolexbende

De officier van justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Amsterdam zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 18-jarige man wegens een reeks gewelddadige diefstallen van onder meer Rolexhorloges.

Op 2 oktober had het OM tegen drie oudere medeverdachten al forse celstraffen van zes en zeven jaar geëist. Twee van hen hoorden ook de tbs-maatregel eisen. De groep zou verspreid over een paar jaar vooral Amsterdam-Zuid als ‘jachtgebied’ hebben gebruikt, op zoek naar de peperdure uurwerken. Slachtoffers werden op straat veelal met extreem geweld te grazen genomen, soms met ernstige verwondingen als gevolg.

De jongste verdachte was ten tijde van de berovingen minderjarig. Daarom werd zijn zaak later afgedaan, ook omdat er aanvullende rapportages nodig waren van deskundigen. De deskundigen concludeerden dat er bij de 18-jarige verdachte geen stoornissen zijn. Hij is volledig verantwoordelijk voor zijn daden. Wel zou er sprake zijn van een gebrekkige morele ontwikkeling en laat hij narcistische en antisociale kenmerken zien.

Hoewel hij minderjarig was, vindt het OM dat de rechtbank hem volgens het volwassenenstrafrecht dient te berechten. Dat heeft volgens het OM te maken met de ernst van de misdrijven, waarbij de jongste verachte een volwaardig mededader blijkt te zijn geweest en soms zelfs anderen aanstuurde.

„Het geweld dat is gebruikt heeft zich niet beperkt tot het enkel weggrissen van een horloge. Integendeel: elk feit kenmerkt zich door onnodig ernstig en excessief geweld, bijvoorbeeld het stompen en schoppen van slachtoffers, het aanbrengen van een nekklem en het achterover trekken van slachtoffers en het uiten van bedreigingen”, zei de officier van justitie.