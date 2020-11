OM eist zes jaar cel en tbs in misbruikzaak Zeeland

Het Openbaar Ministerie heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 47-jarige Pascal P. uit het Zeeuwse Aardenburg. P. heeft volgens het OM jarenlang de twee minderjarige dochters van zijn vriendin ernstig en veelvuldig seksueel misbruikt. Ook zou hij drie andere meisjes hebben misbruikt. P. liet in elk geval een van de dochters honderden keren door andere mannen misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs, aldus justitie. De dochters werden veelvuldig gedrogeerd met slaapmiddelen, GHB en alcohol.

Het OM vervolgt ook P.’s vriendin, de 44-jarige Tanja D. uit Terneuzen. Zij zou het misbruik volop hebben gefaciliteerd en haar dochters niet hebben beschermd. De rechtszaak tegen het tweetal begon vrijdag. D. werd toen onwel en kon het proces niet verder bijwonen. Woensdag bekijkt de rechtbank of haar zaak dan kan worden voortgezet.

Deskundigen hebben geadviseerd P. tbs met dwangverpleging op te leggen. De man lijdt aan seksuele stoornissen, waaronder pedofilie, en het gevaar voor herhaling is volgens de deskundigen groot.

„P. heeft de slachtoffers hun onschuld afgepakt en fysiek en geestelijk zwaar beschadigd”, zei de officier van justitie ter onderbouwing van zijn eis. „Als ik het zelf niet allemaal gelezen zou hebben, zou ik het niet geloven.”

De aanklager sprak van „een zieke relatie” tussen de beide verdachten. Justitie beschikt over een grote hoeveelheid appjes tussen P. en D. waarin tot in detail wordt gesproken over het misbruik. Ook over het drogeren wordt uitvoerig overlegd. Hoe verknipt de verhoudingen tussen P., D. en haar dochter waren geworden, onderstreepte de officier door een appbericht van de oudste dochter aan P. te citeren: „Mag ik het morgen weer met je doen, papa?”

Het stelselmatige misbruik begon toen D.’s dochters acht jaar oud waren. Volgens justitie is er sprake van verkrachting, omdat de slachtoffers in een afhankelijkheidsrelatie verkeerden. Bij P. is ook een grote hoeveelheid kinder- en dierenporno gevonden.

P. heeft de beschuldigingen ten aanzien van D.’s dochters bekend. Zijn ontkenning van het misbruik van de andere meisjes ontkent hij, maar volgens het OM is ook daarvoor genoeg bewijs.

P. is eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Toen kreeg hij een tweejarige tbs met voorwaarden opgelegd.