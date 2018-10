OM eist werkstraffen in zaak verdronken meisje

In hoger beroep zijn woensdag taakstraffen geëist van zestig uur tegen drie zweminstructeurs. Zij waren in 2015 betrokken bij de verdrinking van een negenjarig meisje tijdens het schoolzwemmen in Rhenen. Volgens het Openbaar Ministerie is de verdrinking van Salam te wijten aan het ontbreken van toezicht dat door de instructeurs had moeten worden gehouden.

De negenjarige Syrische scholier verdronk in een zwembad tijdens het vrij zwemmen, nadat haar zwemles was afgelopen. Het kind was hier nog maar kort en verstond geen Nederlands. „Het OM twijfelt niet aan de goede bedoelingen van de verdachten, niemand heeft gewild dat het meisje zou verdrinken. Wel wordt verdachten verweten dat zij onderling geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over het houden van toezicht op het meisje”, aldus het OM.

De rechtbank in Utrecht veroordeelde de drie zwemleraren vorig jaar tot zestig uur taakstraf wegens dood door schuld, twee anderen werden vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tegen alle vijf verdachten een werkstraf van 120 uur geëist.

De drie veroordeelde zwemleraren gingen in beroep, het OM niet. Justitie stelde destijds dat het met de vervolging van het vijftal „helder wilde krijgen waar de verantwoordelijkheden voor toezicht tijdens het schoolzwemmen liggen”.

Het gerechtshof in Arnhem doet op 31 oktober uitspraak.