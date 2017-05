OM eist werkstraf voor verdrinken Syrisch meisje Rhenen

Drie badmeesters en twee leerkrachten zijn volgens het Openbaar Ministerie schuldig aan de dood van een negenjarig Syrisch meisje dat verdronk in een zwembad in Rhenen. Het OM eiste dinsdag voor de rechtbank in Utrecht werkstraffen van 120 uur.

Het meisje werd pas gemist toen alle andere kinderen en leerkrachten van groep vijf al aangekleed buiten bij het zwembad stonden. Ze werd gevonden door een zwemmer die baantjes kwam trekken.

Het tragische incident vond plaats op 21 september 2015 in zwembad ’t Gastland. Het was de vierde zwemles van het slachtoffertje dat niet kon zwemmen.

De rechtbank doet uitspraak op 6 juni.