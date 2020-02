OM eist werkstraf voor tv-journalist Alberto Stegeman

Programmamaker Alberto Stegeman moet een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk krijgen, omdat hij in 2018 een nepbom achterliet op een kazerne in ’t Harde. Dat eiste het Openbaar Ministerie maandag in de strafzaak tegen de journalist in de rechtbank in Zutphen.

Voor zijn programma Undercover in Nederland drong Stegeman binnen in een van de kazernes van Defensie op de Veluwe. In de eetzaal van de legerplaats bij Oldebroek liet hij een koffer met een nepbom achter, bestaande uit stukken klei, draden, een telefoon en 32 schroeven. Na de vondst werd op de kazerne groot alarm geslagen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd ingeschakeld om het voorwerp te onderzoeken.

Binnendringen op de kazerne mocht, vindt het OM, omdat hiermee een hiaat in de beveiliging is aangetoond. Met het meenemen van de nepbom ging de tv-journalist te ver, zei de officier van justitie.