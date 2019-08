OM eist werkstraf tegen snuffelende agent

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf van 240 uur geëist tegen een Haagse politieman, die ruim twee jaar lang in de politiecomputer snuffelde en daar ongeoorloofd informatie uithaalde. Naar eigen zeggen had de man een dwangmatige behoefte aan controle en zou hij daarom bijna 1300 keer in de politiesystemen zijn gedoken, ook buiten werktijd. Het OM vermoedt echter kwade opzet en eiste ook een verbod op het uitoefenen van een publiek ambt voor vijf jaar.

De man printte de informatie (over onder meer personen en kentekens) ook uit en nam deze mee naar huis. Het politielogo en de aanduiding ‘vertrouwelijk’ knipte hij eraf, aldus het OM. De agent zegt dat hij de informatie door de versnipperaar heeft gehaald.

De agent wijt zijn gedrag aan een posttraumatische stressstoornis, opgelopen door zijn politiewerk. Onderzoek van de rijksrecherche wees echter uit dat de man geregeld contacten had met een man uit Hoofddorp, die bekend was bij de politie.