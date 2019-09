OM eist weer taakstraffen voor blokkeerfriezen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep opnieuw taakstraffen tegen vijftien blokkeerfriezen voor betrokkenheid bij de A7-blokkade in 2017.

Vorig jaar legde de rechtbank aan 34 personen een taakstraf op. Vijftien gingen in hoger beroep. De eisen van het OM komen grotendeels overeen met het vonnis van de rechtbank.

Het OM wil dat ‘boegbeeld’ Jenny Douwes 240 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf krijgt. De rechtbank kwam tot 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. Zij wordt onder meer verdacht van opruiing. Zo had Douwes een Facebook-evenement aangemaakt waarin werd opgeroepen tot de actie en speelde zij een coördinerende rol, aldus het OM. Een motorrijder die de bussen afsneed, hoorde ook 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen zich eisen. Tegen dertien anderen is een taakstraf van 120 tot 150 uur geëist.

Door de blokkade werd een geoorloofde betoging door anti-Zwarte Pietdemonstranten verhinderd en de verkeersveiligheid in gevaar gebracht, aldus het OM. Ook zou er geweld zijn gebruikt. De actie was volgens het OM een nauwe, bewuste samenwerking. Het hof in Leeuwarden doet 31 oktober uitspraak.