OM eist week cel voor bezetting varkensstal

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een week cel tegen 67 verdachten die zich op 13 mei schuldig zouden hebben gemaakt aan lokaalvredebreuk door een varkensboerderij in Boxtel te bezetten. Volgens het OM braken zij de deur van de stal open en bleven zij daarna ongeveer tien uur lang binnen. „Hoe principieel je het ook oneens bent met de situatie van het houden van dieren in Nederland, je hebt je te houden aan de wet”, aldus de aanklager

Van de verdachten komen er 55 uit het buitenland, waaronder Finland, Tsjechië, Slowakije, Duitsland en België. Ongeveer veertig zijn woensdag voor de politierechter in Den Bosch verschenen.

De bezetters meldden tijdens de bezetting dat zij naar buiten wilden brengen wat schuilgaat achter de deuren van Nederlandse boerderijen. Zij maakten naar eigen zeggen beelden van de situatie in de stal, die tijdens de zitting ook werden vertoond. Verschillende verdachten barstten bij het zien ervan in de rechtszaal in tranen uit.

Op de bezetting kwamen destijds ook veel boeren af om hun steun te betuigen aan de staleigenaar. Daardoor ontstond volgens het OM een grimmige situatie, waardoor uiteindelijk de ME moest ingrijpen.

Over het feit zelf wilde geen van de verdachten wat verklaren, wel over de wijze waarop zij waren aangehouden. Strekking daarvan was dat de politie zou hebben toegezegd hen vanuit de stal slechts naar een veilige plek te brengen en dat niet duidelijk was dat zij zouden worden aangehouden. De aanklager noemde dit „ingestudeerde antwoorden”.

De belangstelling voor de zitting is overweldigend. Er zijn veel sympathisanten van de verdachten, maar ook boeren aanwezig. De publieke tribune zit vol en de rechtbank heeft een extra zaal met videoscherm opengesteld.