OM eist voorwaardelijke werkstraf tegen agent

Justitie heeft maandag een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur geëist tegen een politieagente die op 8 april 2017 viermaal schoot op een scooterrijder in Groningen. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een poging tot doodslag.

De agente vertelde in de rechtbank in Groningen dat ze ervan overtuigd was dat de scooterrijder werd gezocht en gevaarlijk was. Hij voldeed aan het signalement van een man die dezelfde dag zijn ouders had bedreigd met pistolen. De man zou gewapend rondrijden op een rode scooter zonder kenteken.

De agente en een collega zagen ’s avonds een rode scooter rijden en besloten de achtervolging in te zetten. Zij stopten hun auto bij de kruising van de Zuiderweg en Minervalaan in de wijk Hoogkerk „Ik stapte uit en de scooter kwam met hoge snelheid op mij af”, vertelde de agente. „Ik wilde hem aanhouden en gaf een waarschuwing. Hij trok op en toen heb ik geschoten. Ik richtte op de banden.”

De scooter werd geraakt, de bestuurder bleef ongedeerd. De scooterrijder bleek later onschuldig te zijn. Hij deed na enkele dagen aangifte tegen de agente.

Volgens het OM is er een „ernstige inschattingsfout” gemaakt. Het signalement was te vaag. Ook was uit nadere informatie gebleken dat er geen acuut gevaar meer was. De agente handelde op basis van aannames, aldus het OM.

Volgens haar advocaat was er wel degelijk voldoende aanleiding om te schieten. Zo waren de wapens van de man nog niet gevonden op het moment van het incident. Daarnaast had de moeder tegen de politie gezegd dat haar zoon geweld kon gebruiken als hij boos is. „Ze heeft juist een schouderklopje verdiend.”

De agente had in haar ruim twintigjarige loopbaan nooit eerder een vuurwapen gebruikt bij een incident.

De rechtbank doet op 15 oktober uitspraak.