OM eist vijf jaar cel tegen Bunschoter Henk K.

Het openbaar ministerie wil dat de rechter Henk K. veroordeelt tot een onvoorwaardelijke celstraf van vijf jaar. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Utrecht.

Bunschoter K., vader van negentien kinderen, werd in 2016 opgepakt. Twee pogingen tot doodslag en zware mishandeling en wederrechtelijke vrijheidsberoving van een aantal van zijn kinderen worden hem ten laste gelegd. Ook zou hij een dochter hebben misbruikt.

Dat misbruik is volgens K. verzonnen. „Uit wraak, omdat ik in 2016 aangifte tegen onder anderen haar heb gedaan wegens diefstal van geld.” Volgens officier van justitie Gerard Robben was er echter al eerder sprake van contact met de politie over het vermeende misbruik.

„Bepaalde dingen had ik achteraf gezien anders moeten doen. Maar de feiten waar ik van beschuldigd word, zijn verzonnen of uit hun verband gerukt”, aldus K. De vermeende mishandelingen bijvoorbeeld waren volgens hem pedagogische tikken.

Robben achtte vier van de vijf feiten waar K. van beschuldigd wordt bewezen. „Als het gedrag van zijn kinderen hem niet beviel, ging hij over tot straffen die verder gingen dan een draai om de oren.” Daarop eiste de officier een celstraf voor de duur van vijf jaar.

In de hem typerende blauw-wit gestreepte visserskiel zat de verdachte voor in de bomvolle rechtszaal. Kalm en onbewogen, zich meermaals beroepend op Gods Woord. „In de Bijbel staat duidelijk beschreven dat je klappen mag geven om kinderen te leren dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Ik waarschuwde altijd, maar als ze echt niet wilden luisteren, trad ik op.”

Advocaat Roozemond betoogde daarna urenlang dat de kinderen die aangifte deden onbetrouwbaar zijn en wisselend hebben verklaard. Hij noemde de zaak een familiedrama. „Hier zijn alleen maar verliezers.”

De uitspraak volgt op 17 mei.