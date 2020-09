OM eist vijf jaar cel en tbs tegen pyromaan uit Grave

Tegen een 58-jarige man, die wordt verdacht van het stichten van een groot aantal branden in het Brabantse vestingstadje Grave, eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van vijf jaar en tbs. De man stond dinsdag terecht voor vier brandstichtingen die levensgevaarlijke situaties opleverden, bedreiging van een buurvrouw en tientallen nodeloze 112-meldingen.

De verdachte stak in 2018 en 2019 meerdere auto’s in de brand, op soms nog geen meter van een appartementencomplex. „Voor de bewoners liep het met een sisser af, maar de gevolgen voor hun waren zonder goed optreden van de brandweer niet te overzien geweest”, zei de officier van justitie.

Bijna alle branden waren in de buurt van de woning van de verdachte, die in juni vorig jaar werd opgepakt. Sinds zijn aanhouding zijn er geen autobranden meer geweest. In het verleden is hij vaker veroordeeld voor brandstichtingen. Eind jaren tachtig werd hij veroordeeld voor brandstichting waarbij iemand om het leven kwam.

De rechtbank doet dinsdag 6 oktober uitspraak.