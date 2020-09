OM eist van voormalige Rotterdamse zakenman 105 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie (OM) eist van de Rotterdamse zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen dat hij ruim 105 miljoen euro aan de staat betaalt. Van den Nieuwenhuyzen verkreeg het geld door omkoping van een ambtenaar, waarvoor hij in 2017 is veroordeeld.

Wat hij destijds onrechtmatig verkreeg ziet het OM als het bedrag dat hij moet betalen aan de staat. Als tegenprestatie voor de omkoping van een ambtenaar ontving Van den Nieuwenhuyzen bankgaranties, waarmee hij voor ruim 106 miljoen euro leningen los kreeg voor de scheepswerf RDM. Daarvan was Van den Nieuwenhuyzen directeur. Zonder de garanties had hij de leningen niet gekregen.

Het OM stelt dat het geld van de leningen is gebruikt om financiƫle gaten te dichten in het concern van Van den Nieuwenhuyzen waarbij de kredieten de pan uit rezen. De ondernemingen zijn opgedoekt. Het geld is grotendeels weg. Het merendeel van de ontvangen gelden is nooit terugbetaald aan de geldverstrekkers.

De rechtbank doet uitspraak op 17 november.