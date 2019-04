OM eist twee jaar in misbruikzaak ex-jehova

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Utrecht een celstraf geëist van twee jaar tegen de 52-jarige Nathan J. uit Nieuwegein, wegens jarenlang seksueel misbruik van twee dochters. J. was ouderling bij de Jehova’s getuigen. De geloofsgemeenschap heeft hem ruim een jaar geleden geëxcommuniceerd wegens de beschuldigingen van misbruik.

Het misbruik zou zich hebben voorgedaan in de periode 2005-2009. Juist in 2009 werd J. ouderling bij de jehova’s. Pas in 2016 deed een van de dochters aangifte. De gemeenschap van Jehova's getuigen heeft intern onderzoek gedaan naar de zaak. Dat leidde onder meer tot dadertherapie voor J.

Sinds vorig jaar zijn meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik te hebben toegedekt. Het OM heeft verschillende aangiften in onderzoek. Naar de geloofsgemeenschap zelf loopt geen onderzoek.