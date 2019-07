OM eist tot bijna 8 jaar tegen 2 Syriëgangers

Het Openbaar Ministerie wil dat de veronderstelde jihadist Oussama A. (24) uit Utrecht een celstraf krijgt van zeven jaar en acht maanden en de even oude Reda N. uit Leiden zeven jaar cel. De aanklagers beschuldigen de twee van deelname aan een terroristische organisatie in Syrië en Irak en het voorbereiden en bevorderen van terroristische misdrijven daar, tussen medio 2014 en medio 2016. Ze waren daar niet samen.

De strafeis tegen A. is acht maanden hoger omdat hij volgens het OM op een foto lachend heeft geposeerd met een gekruisigd persoon. De aanklagers beschouwen dat als een oorlogsmisdaad. Het is de eerste keer dat een Syriëganger daarvoor in Nederland wordt vervolgd. Het OM betrok in de strafeis van N. het ronselen van twee bekenden van hem, die overigens niet zijn vertrokken.

A. gaf toe dat hij op de foto stond, maar had er spijt van. Hij zei het onder druk te hebben gedaan, om zich te bewijzen als moslim. Hij ontkende dat hij deze foto zelf had verspreid of openbaar had gemaakt. A. zou volgens het OM daarnaast nog twee andere foto’s hebben verspreid waarop twee gedode slachtoffers staan. Op één daarvan houdt een IS’er het afgehakte hoofd van een vrouw vast. Dat zijn ernstige vernederingen waaruit de volstrekte minachting voor deze mensen blijkt, aldus justitie.

Zowel A. als N. ontkent stellig te hebben gevochten. Beiden beweerden maandag tegenover de rechtbank Den Haag, op de extra beveiligde locatie Schiphol, dat ze in het ziekenhuis mensen verzorgden, onder meer in Raqqa. De aanklagers vinden deze beweringen volstrekt ongeloofwaardig, gezien alle verklaringen en andere bewijzen in het dossier. Ook hun verklaringen dat ze probeerden uit Syrië weg te komen en slechts voor de schijn positief waren over IS, veegden de aanklagers van tafel. Volgens de twee verdachten klopt er niet veel van de bewijzen, en „was 99 procent onzin”, aldus A.

De twee kregen in Turkije al zes jaar cel wegens terrorisme. In afwachting van het hoger beroep kwamen ze naar Nederland. Van de op te leggen straf moet wel het voorarrest van in totaal 2,5 jaar in Turkije en Nederland worden afgehaald. De aanklagers stellen dat ze bevoegd zijn om het tweetal ondanks de eerdere veroordeling in Turkije toch in Nederland te vervolgen.

Dinsdag komt hun advocaat met zijn pleidooi.