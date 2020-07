OM eist tot 7 jaar cel voor witwassen 12,8 miljoen euro

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag celstraffen van tussen de vijf en zeven jaar geëist tegen drie mannen en een vrouw voor het witwassen van 12,8 miljoen euro. De vier verdachten werden in september vorig jaar in Amsterdam aangehouden. Het enorme bedrag werd bij het doorzoeken van twee huizen in koffers aangetroffen.

Volgens het OM zijn er veel aanwijzingen dat het geldbedrag afkomstig is uit drugshandel. Toch heeft justitie besloten die verdenking te laten vallen, omdat de verdachten „nooit daadwerkelijk zijn gezien met verdovende middelen”. „Het heeft er alle schijn van dat het aangetroffen grote geldbedrag afkomstig is van drugshandel, maar in deze zaak is daar onvoldoende bewijs voor”, aldus de officier van justitie bij de rechtbank in Amsterdam.

In de doorzochte woningen werden kasboeken gevonden waarin het gaat over geldbedragen die overeenkomen met de prijs van een kilo cocaïne. Ook wijzen diverse afgeluisterde gesprekken op drugshandel. De verdachten betaalden vrijwel alles altijd contant, alsof zij geen sporen wilden achterlaten, aldus het OM. Ook blijkt uit het onderzoek uit dat de vier in georganiseerd verband intensief samenwerkten.

Tegen de 53-jarige vrouw eiste de officier zeven jaar cel, tegen een 50-jarige man 6,5 jaar cel, tegen een 41-jarige man zes jaar cel en tegen een man van 22 jaar 5,5 jaar cel.