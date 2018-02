OM eist tot 2,5 jaar cel wegens DigiD-fraude

Het Openbaar Ministerie heeft wegens DigiD-fraude 2,5 jaar cel geëist tegen de oud-ambtenaar van de belastingdienst Frits T. (58) uit het Groningse Westerlee. De man haalde in 2013 uit het systeem van zijn werkgever in Groningen persoonsgegevens van 370 studenten en vervalste hun DigiD (digitale identiteit). T. vroeg huur- en zorgtoeslagen aan en tilde de Belastingdienst op die manier voor bijna vier ton.

T. kreeg hulp van zijn 57-jarige vrouw Antje O. Tegen haar eiste het OM anderhalf jaar cel. Hun zoon Frank (31) was volgens het OM de bedenker van deze fraude. Ook hij hoorde 2,5 jaar cel tegen zich eisen.

De familie kreeg hulp van de 30-jarige Pascal S. uit Veendam. Hij viste de aangevraagde DigiD-codes uit de postbussen van studentenflats. Deze codes waren nodig om de toeslagen aan te vragen. S. hoorde twee jaar cel tegen zich eisen.

Het geld verdween op bankrekeningen van katvangers. Dit waren onder anderen Roemenen die in hun land reageerden op een advertentie voor werk in een kringloopwinkel in Groningen. De 53-jarige eigenaar van de winkel en zijn 27-jarige zoon lieten deze Roemenen in Nederland een bankrekening aanvragen. Die gaven ze tegen een vergoeding af en ze werden vervolgens met busjes naar Roemenië teruggebracht.

In juni 2013 deden twee studenten aangifte van identiteitsfraude. De politie hield in november bij een studentenflat vijf personen aan, omdat zij adressen noteerden. Uiteindelijk stonden negen verdachten voor de rechter in Assen. Drie zaken zijn uitgesteld. In twee zaken wordt dinsdag geëist.