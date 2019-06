OM eist tot 12 jaar voor neersteken advocate

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Haag celstraffen tot twaalf jaar geƫist tegen twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het neersteken van een advocate in Zoetermeer.

De destijds 38-jarige advocate had op 29 september een afspraak met een van de verdachten op haar kantoor. Na een kort gesprek stak de man op haar in met een stanleymes. De advocate liep meerdere ernstige steekwonden op. Volgens het OM komt de aanval neer op een poging tot moord.

De steker is onbekend gebleven en uit handen van de politie gebleven. De drie terechtstaande verdachten, Yassine D. (22), Marwan I. (23) en Omer P. (23), zijn na uitvoerig onderzoek gearresteerd in mei vorig jaar. Zij hebben geen openheid van zaken willen geven. Het motief voor het geweld is daardoor onbekend gebleven.

P. heeft gefungeerd als chauffeur. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid en moet hij worden vrijgesproken.