OM eist tot 12 jaar cel tegen kopstukken No Surrender

Het Openbaar Ministerie heeft maandag een celstraf van twaalf jaar geëist tegen voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers. Drie andere kopstukken van de motorclub moeten wat het OM betreft tussen de drie en zes jaar de cel in. Volgens de aanklager hebben zij leiding gegeven aan een criminele organisatie.

Kuipers’ rol was in de ogen van het OM het grootst. Hij zou ook het meeste geweld hebben gepleegd. Kuipers is geen „knuffelcrimineel”, aldus de officier van justitie. Dit beeld zou onder meer via de media zijn ontstaan. „Wij hebben hem ontmaskerd.” Tegen oprichter Klaas Otto werd drie jaar geëist. Bij Ten V. en Rico R. gaat het om celstraffen van respectievelijk zes en vier jaar.

Het OM noemt de vier „ordinaire criminelen”. Zij zouden aan de top hebben gestaan van een organisatie die zich bezighield met onder meer internationale drugshandel, geweld en vermogensdelicten. Daarbij was sprake van een cultuur van wetteloosheid, geweld en angst. Die werd door de verdachten in stand gehouden, aldus het OM.

De proceshouding van de verdachten is door het OM meegenomen in de strafeis. „Er wordt geen openheid van zaken gegeven”, aldus de officier van justitie. „Als er niet wordt gezwegen, liegt men tegen de klippen op.”

Kuipers wordt naast het leidinggeven ook verdacht van elf andere strafbare feiten. Hij zou zich tussen 2014 en 2017 schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, diefstal en afpersing, of pogingen daartoe. Bij de afpersingen gaat het onder andere om zakenrelaties van een ondernemer uit Sneek. Kuipers en de ondernemer worden tevens verdacht van valsheid in geschrifte. In oktober krijgen de advocaten het woord.