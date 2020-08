OM eist ton boete na dodelijk bedrijfsongeval

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 100.000 euro geëist tegen de werkgever van een 42-jarige vrouw die op 8 november 2017 om het leven kwam door een ongeluk met een lift. De vrouw werkte in een bedrijf in Etten-Leur dat kartonnen dozen produceert en verpakt.

Het slachtoffer wilde een storing in een machine opheffen en kwam met haar hoofd bekneld te zitten tussen een lift en een balk, met fataal gevolg. Volgens justitie heeft het bedrijf de gevaren op de werkvloer niet genoeg onderkend en is het tekort geschoten in het toezicht op de veiligheid van zijn werknemers.

De rechtbank doet uitspraak op 22 september