OM eist tien jaar voor doodslag op Maaslandse

De 50-jarige Maurice R. uit Maasland is verantwoordelijk voor de dood van zijn 45-jarige vrouw en moet wegens doodslag tien jaar de cel in. Dat stelde het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Den Haag. De vrouw werd in juni 2017 ’s nachts met zware verwondingen bewusteloos op de overloop van haar huis gevonden en overleed een halve dag later.

Volgens deskundigen kan het letsel niet alleen zijn ontstaan door een val van de trap, zoals R. beweerde, maar is ze geslagen met een voorwerp of met haar hoofd ergens tegenaan geslagen. Een moordwapen kon niet worden aangewezen, omdat in haar eigen huis op elk voorwerp DNA van het slachtoffer zat.

R. heeft gezegd dat hij een uur lang heeft geprobeerd om „haar wakker te krijgen” na haar val. In die tijd is nog iemand aan de deur geweest om een tas op te halen, maar R. zei toen niet dat zijn vrouw bewusteloos boven lag. „Waarom zeg je dat niet? Dat doe je toch alleen als je zelf verantwoordelijk bent?”, zei de officier van justitie. Pas na dat uur belde hij 112.

De uitspraak is op 12 december.