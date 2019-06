OM eist tbs voor jarenlang stalken 17-jarige

Voor het jarenlang stalken van een 17-jarig meisje uit Zuidlaren is tegen de 34-jarige Liron P. uit Zwolle tbs met dwangverpleging geƫist. P. werd verliefd op het meisje toen ze negen jaar oud was. Volgens de officier van justitie belaagt de man ook zijn ex-vrouw.

De Zwollenaar ontmoette het meisje op een camping bij Hardenberg en is vanaf het moment dat hij op haar verliefd werd de familie gaan lastigvallen. P. zocht op allerlei manieren contact met het kind. Hij stuurde brieven, belaagde haar via social media en zocht haar thuis op.

De man stond op 5 februari opnieuw bij haar woning en werd toen opgepakt. Hij zit sindsdien vast. P. is twee keer eerder veroordeeld voor het stalken van het Drentse meisje. Inmiddels lagen bij de politie in Hardenberg ook meerdere aangiftes van de ex-vrouw tegen de man. Zij werd in de periode van januari 2015 tot oktober 2018 belaagd.