OM eist tbs met dwangverpleging na doodslaan bejaarde in Haarlem

Het OM heeft dinsdag tbs met dwangverpleging tegen de 57-jarige Haarlemmer Marcel J. geëist voor de fatale mishandeling van een 83-jarige Amsterdammer eind vorig jaar. Voor de rechtbank in Haarlem sprak de officier van justitie van „zinloos geweld met een afschuwelijk trieste afloop”.

J. en het slachtoffer kenden elkaar niet. Ze liepen elkaar op 22 december tegen het lijf bij de lift in een complex voor begeleid wonen, waar de 83-jarige man net een vriend had bezocht en waar de verdachte woonde. Daar gaf J. hem vier tot vijf harde vuistslagen op het hoofd. Door de klappen liep het slachtoffer een hersenbloeding op, waardoor hij zes dagen later in het ziekenhuis overleed.

J. heeft gezegd dat hij de 83-jarige man als indringer zag. Volgens deskundigen is de Haarlemmer volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij staat al veertig jaar te boek als psychiatrisch patiënt. Hij is psychotisch, paranoïde en lijdt aan hallucinaties.