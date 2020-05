OM eist straffen tot 15 jaar cel in moordzaak Den Hoorn

Justitie eist gevangenisstraffen tot 15 jaar voor de twee mannen en de vrouw die worden verdacht van de ernstige mishandeling en het doden van de 59-jarige Wil Vogelaar in zijn woning in Den Hoorn.

De drie verdachten zijn Danielle van H. (46) uit Delft, Gijsbert S. (21) uit Beverwijk en Vincent de B. (42) uit Didam. Ze ontkennen alle drie Wil Vogelaar te hebben doodgestoken en leggen totaal tegenstrijdige verklaringen af. De twee mannen wijzen elkaar als dader aan. De officier van justitie ziet De B. als de hoofdverdachte die de messteken heeft toegebracht en als initiatiefnemer. Tegen hem eist justitie een gevangenisstraf van 15 jaar en tbs met dwangverpleging.

Van H. en S. zijn volgens justitie schuldig aan het medeplegen van de moord. Tegen Van H. eiste justitie daarom een gevangenisstraf van 15 jaar. Tegen S. eiste justitie een gevangenisstraf van 14 jaar.

Het slachtoffer werd op 22 januari 2018 in zijn woning aan het Kloosterpad geschopt, geslagen, met tape vastgebonden en gestoken. Vogelaar werd ‘s avonds dood gevonden met twee messen in zijn rug, gebroken ribben, kneuzingen en bloeduitstortingen. Het slachtoffer zou zijn overleden door een geperforeerde aorta als gevolg van de messteken, bloedverlies en twee klaplongen.

De officier van justitie noemde de roofmoord „een bizarre opvolging van gebeurtenissen”. De verdachten drogeerden Vogelaar eerst met ghb en toen dat niet voldoende effect had, zou De B. het slachtoffer bewusteloos hebben geslagen en getrapt. Nadat ze een televisie uit de woning hadden meegenomen, kwamen de verdachten nog tweemaal terug, de laatste keer om Vogelaar te vermoorden. „Om de buit zal het ze niet zijn gegaan, want alleen de tv had enigszins waarde. Zijn dood is volstrekt zinloos en onzinnig, wat meer dan verschrikkelijk is”, zei de officier van justitie. „Het slachtoffer is op grove wijze afgemaakt.”

Hoofdverdachte De B. beriep zich 1,5 jaar lang op zijn zwijgrecht. Hij kwam vorig jaar juli op de proppen met een uitgebreide verklaring waarin hij de schuld in de schoenen van S. probeert te schuiven. De officier van justitie noemt deze verklaring ongeloofwaardig, volgens haar zou De B. zijn verhaal zorgvuldig hebben afgestemd op het dossier dat toen al af was.

De rechtbank doet op donderdag 25 juni uitspraak.