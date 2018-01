OM eist straf tegen ex-adviseur Paarlberg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tegen de 55-jarige Ad van T., voormalig adviseur van Jan-Dirk Paarlberg, 25.000 euro boete, 180 uur werkstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Justitie verdenkt Van T. van valsheid in geschrifte en witwassen.

Van T. zou in 2006 zijn prominente rol binnen een trustkantoor hebben verzwegen toen hij en zijn compagnons bij De Nederlandsche Bank (DNB) een vergunningaanvraag voor het kantoor deden. Van T. was destijds verdachte in twee geruchtmakende onderzoeken: de moord op vastgoedman Willem Endstra in 2004 en de afpersingen van zakenlui (onder wie Endstra) door Willem Holleeder.

Volgens Van T. en zijn advocaat zijn die twee onderzoeken voor de FIOD en het OM bepalend geweest in de huidige strafzaak. Hij vermoedt dat hij daardoor anders is behandeld dan zijn medeverdachten. Zij hoefden niet voor de rechter te verschijnen.