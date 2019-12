OM eist sluiting verwaarloosde veehouderij

Een veehouderij in de gemeente Slagharen moet sluiten omdat de runderen daar ernstig zijn verwaarloosd. Dat eiste het Openbaar Ministerie woensdag voor de rechtbank in Zwolle.

Op de boerderij werden bij een controle 71 runderen, waaronder achttien kalveren, aangetroffen in volgens het OM „ronduit slechte” omstandigheden. De dieren waren mager, kreupel, hadden onvoldoende voer en water en lagen in de stal in hun eigen mest en urine. Runderen die wel in de wei stonden hadden die volledig kaalgevreten en kregen eveneens te weinig voer. Bovendien lag er allerlei materiaal in de wei waaraan de beesten zich konden verwonden.

Inspecteurs vonden de kadavers van elf extreem magere runderen, sommige lagen onder een laag stro.

De rechtbank doet vrijdag uitspraak over de geëiste sluiting. De dieren zijn in de tussentijd overgebracht naar een speciale opvangstal.