OM eist opnieuw werkstraf tegen buschauffeuse dodelijk ongeval Gouda

In hoger beroep eiste het openbaar ministerie donderdag opnieuw 240 uur werkstraf tegen de buschauffeuse die in april 2018 een leerlinge van De Driestar aanreed. Daarnaast wil het OM een rijontzegging van één jaar voor de chauffeuse.

De destijds veertienjarige Rhodé Zondag overleed ter plekke aan haar verwondingen.

Het OM maakte de eis donderdag bekend bij het gerechtshof in Den Haag. In een eerdere zitting in januari legde de rechter de 59-jarige Marian den O. een geldboete van 500 euro op. Het OM eiste destijds ook al een werkstraf van 240 uur.

Volgens het OM heeft de buschauffeuse schuld aan het ongeval. De advocaat van Den O. pleitte voor vrijspraak. Volgens hem lette Den O., ondanks dat ze een verkeerde inschatting maakte, wel goed op.

Het gerechtshof doet op 7 november uitspraak.