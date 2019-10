OM eist opnieuw werkstraf tegen buschauffeur dodelijk ongeval Gouda

Het openbaar ministerie eiste donderdag in hoger beroep opnieuw 240 uur werkstraf tegen de buschauffeur die in april 2018 een 14-jarige leerlinge in Gouda aanreed.Daarnaast eiste het OM bij het gerechtshof in Den Haag een voorwaardelijke rijontzegging van één jaar voor de vrouwelijke chauffeur.

Dat bevestigde een woordvoerster van het OM vrijdagmorgen desgevraagd.

Bij het ongeval op de Thorbeckelaan kwam de 14-jarige Rhodé Zondag om het leven. Het meisje kwam destijds net uit school, het Driestar College in Gouda. De bus raakte haar fiets.

De Haags rechtbank veroordeelde in januari dit jaar de buschauffeur tot een boete van 500 euro. De rechter vond destijds dat de vrouw zich schuldig had gemaakt aan een overtreding; ze werd toen vrijgesproken van een misdrijf. Juridisch weegt een misdrijf zwaarder dan een overtreding.

De straf viel in januari aanmerkelijk lager uit dan de eis van het OM. Dat eiste in januari 240 uur werkstraf en een rijontzegging van vijftien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Het gerechtshof in Den Haag doet over twee weken uitspraak.