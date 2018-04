OM eist miljoenen van drugshandelaren

Justitie eist 8,5 miljoen euro van twee veroordeelde drugshandelaren. Dat bedrag zouden de 54-jarige man uit Vlaardingen en zijn 49-jarige handlanger uit Rozenburg hebben verdiend aan cocaïne- en heroïnehandel en witwaspraktijken. Ze hadden volgens het Openbaar Ministerie (OM) „een kerstboom aan nationale en internationale” bedrijfjes opgericht om geldstromen verborgen te houden.

De mannen gebruikten bijvoorbeeld bedrijven in Dubai en bankrekeningen in Turkije. In die landen, maar ook in Nederland en op Curaçao, heeft justitie beslag gelegd op de rekeningen en bezittingen van de twee mannen. Voor hun rol in een criminele organisatie werden ze al eerder tot gevangenisstraffen veroordeeld. De man uit Vlaardingen kreeg in 2012 vijf jaar celstraf, de man uit Rozenburg kreeg vorig jaar tweeënhalf jaar cel.

Of de mannen hun criminele vermogen kwijtraken is aan de Rotterdamse rechtbank.