OM eist levenslang ‘vergismoord’ Amsterdam

De 33-jarige Quincy S. moet wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft levenslang de cel in voor de moord op de toevallige voorbijganger Youssef el Kahtaoui in 2015. Ook was hij volgens het OM betrokken bij een verijdelde liquidatie in Almere vorig jaar. Dit bleek vrijdag in de rechtbank in Amsterdam.

Volgens het OM staat buiten kijf dat S. ruim drie jaar geleden El Kahtaoui doodschoot. Die kwam om het leven toen hij in de De Clercqstraat in Amsterdam-West uit zijn auto stapte op het moment dat bij een nabijgelegen shishalounge een schietpartij ontstond en het vuur daarna ook op hem werd geopend.

Volgens justitie haalde S. - die bij de schietpartij zelf gewond raakte - de trekker over. Kogels uit zijn kalasjnikov doorboorden ook een passerende tram. Daarbij raakte niemand gewond. S. werd aan de schietpartij gekoppeld doordat zijn DNA op een kogel zat die zijn lichaam doorboorde toen hij zelf werd beschoten. Begin dit jaar werd hij in zijn cel aangehouden voor de moord.

De illegaal in Nederland verblijvende Surinamer zat op dat moment vast nadat hij in juni vorig jaar met zijn kompaan Michael I. (45) in Almere aan de kant was gezet in een gestolen BMW, die was voorzien van valse kentekenplaten. Ze droegen twee lagen kleding, handschoenen en een muts. S. had een wapen bij zich.

Volgens justitie waren de twee - die toen al in de smiezen werden gehouden door de politie - onderweg om de Amsterdamse crimineel Mustafa el J. te liquideren. I. en twee andere verdachten in die zaak hoorden deze week gevangenisstraffen van tien jaar tegen zich eisen.

De aanklaagsters noemden S. „een man zonder normen en waarden, die ook nadat hij zelf ernstig gewond raakte niet tot inkeer kwam en zich bleef aanbieden als huurmoordenaar, verbeten op een goed resultaat.” Zij baseerden zich daarbij op berichten die konden worden ontsleuteld na de inbeslagname van twee mailservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada.